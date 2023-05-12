Постпред Крыма Мурадов: Британия после поставки ракет на Украину рискует стать опустошённой

Британия после предоставления дальнобойных ракет Киеву может стать опустошённой территорией, следует из заявления постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

Фото: arms-expo.ru

Он также напомнил, что Лондон планирует поставить на Украину боеприпасы с обеднённым ураном, которые сделают Новороссию непригодной для жизни.

"После оснащения бандеровцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошённую территорию", — отметил Мурадов в беседе с РИА Новости.

По мнению постпреда, власти Великобритании проявляют агрессию в отношении РФ, которая защищает своих граждан от преступлений киевского режима. Он порекомендовал Лондону не вмешиваться в украинский конфликт.

Ранее стало известно, что Британия поставила Киеву несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для весеннего контрнаступления ВСУ.

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