Полковник Литовкин назвал главный страх Зеленского перед контрнаступлением

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский специально оттягивает момент контрнаступления из-за большого страха, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По словам аналитика, тогда как США толкают Киев на решительные действия из собственной выгоды.

Фото: Телеграм

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ пока рано идти в контрнаступление, так как Киев ждёт от партнёров "некоторые вещи". По словам Литовкина, вероятно, речь идёт о неспособности Украины прикрыть воздушное пространство.

"Она будет открыта для удара наших самолётов и ракет. Кроме авиации, у них нет средств ПВО войскового звена в нужном количестве. Поэтому тянут кота за хвост и понимают, что атака для них будет катастрофой", — пояснил Литовкин "ПолитРоссии".

Зеленский боится, что ВСУ разгромят в короткие сроки и вопросы о дальнейших финансовых вливаниях в Киев будут сняты.

Как подчеркнул эксперт, Киев осознаёт, что без самолётов провалиться, но Вашингтон продолжает давить на Зеленского, чтобы оправдаться перед американцами за потраченные миллиарды долларов.

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