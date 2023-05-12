Политолог Ищенко назвал условие, при котором Запад развяжет Третью мировую войну

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко назвал условие, при котором западные страны развяжут Третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Фото: warfiles.ru

По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если США окончательно утратят доминирующую роль в мире. Чтобы избежать падения своих позиций на международной арене, Запад готов шантажировать ядерной войной, указал эксперт. Специалист считает, что при малейшей надежде на победу в противостоянии с Россией западные элиты уже бы его развязали.

"Шантаж идёт, но стараются в ядерную войну не скатиться", — сказал Ищенко в интервью "Военному делу".

Как пояснил политолог, в теории у РФ гораздо больше шансов на победу в подобном столкновении, чем у США и их союзников.

Он добавил, что российский ядерный потенциал представляет серьёзную опасность для Вашингтона. Именно поэтому западные элиты пока не провоцируют эскалацию, резюмировал эксперт.

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