Губернатор Гладков опроверг данные о выдвижении украинских войск в сторону Белгорода

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отреагировал на информацию о выдвижении Вооружённых сил Украины (ВСУ) в сторону региона.

Фото: mirbelogorya.ru

Как сообщает bel.ru, губернатор не подтвердил эти данные. Он назвал обстановку на границе с Украиной сложной, однако добавил, что российские военные хорошо выполняют свою работу, обеспечивая безопасность.

"Противник, конечно, очень хочет нас испугать, навести панику", — считает Гладков.

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Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что колонны ВСУ двигаются из Харьковской области в направлении Белгорода. По словам военкоров "Русской весны", эти слухи распространяются уже несколько дней. Они добавили, что ситуация в Белгородской области остаётся штатной.

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