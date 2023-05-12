Секретарь СНБО Данилов: Киев не обязан отчитываться перед кем-либо по наступлению ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти не обязаны отчитываться перед кем-либо о грядущем контрнаступлении, следует из заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Фото: Телеграм

По его словам, Киев намерен и дальше готовиться к наступательной операции по собственному плану. Он отметил, что контрудар состоится лишь после завершения всех подготовительных работ и поступления необходимого количества военной техники. Как пояснил секретарь СНБО, украинская армия нуждается в учениях и боевом слаживании.

"У нас нет такого понимания, что мы должны перед кем-то отчитываться", — сообщил Данилов во время ток-шоу "Говорит великий Львов".

Ранее военспец Виктор Литовкин проинформировал, что президент Украины Владимир Зеленский оттягивает момент контрнаступления из-за неспособности ВСУ прикрыть воздушное пространство страны.

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