Минобороны РФ: на Соледарском направлении Киев провёл наступление на всей линии боевого соприкосновения

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что украинские военные в четверг, 11 мая, попытались наступать на Соледарском направлении. Протяжённость фронта составила 95 километров, отметили в ведомстве.

Фото: redstar.ru

"Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак", — сообщили в министерстве.

По его данным, в операции противника приняли участие свыше тысячи солдат. Киев использовал 40 танков и другую военную технику, подчеркнули в МО. Представители Минобороны добавили, что Вооружённые силы Российской Федерации отразили все атаки и не допустили прорыв обороны.

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