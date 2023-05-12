Для спецоперации на Украине РФ создаёт элитный отряд бомбардировочной авиации

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для усиления бомбардировочной авиации в зоне СВО рассматривается набор добровольцев из числа лётчиков ВКС, включая тех, кто ушёл в запас в последние годы. Об этом сообщили газете "Взгляд" источники в российских ветеранских организациях.

Фото: mil.ru

"Новый полк будет смешанным по составу. Обсуждаются варианты, что он может состоять из трёх эскадрилий: одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34, одной — фронтовых бомбардировщиков Су-24, и ещё одной — ударных вертолётов. Уже подобрано и название группы — "Шторм", — рассказал источник.

Для набора в службу рассматривают лучших лётчиков-добровольцев, в том числе тех, кто находится на службе в зоне спецоперации.

Заслуженный военный лётчик РФ и генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил, что необходимость создания нового авиационного подразделения обусловлена увеличением числа задач для бомбардировочной авиации в рамках СВО, а также активным развитием ВПК.

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