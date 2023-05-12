В Сети появилось видео штурма позиций военных РФ боевиками "Азова"* под Бахмутом

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры вчерашнего штурма позиций армии России под Бахмутом (Артёмовском) боевиками украинского националистического формирования "Азов"*. Видео публикуют освещающие тематику СВО Telegram-каналы.

Отмечается, что двум боевикам очень повезло, что осколки от гранаты и сброшенного с дрона боеприпаса не прошили их насквозь, а отскочили в землю из-за рельефа местности.

Эксперты также подчёркивают, что российские бойцы не оставили свои позиции без боя, а оказали серьёзное сопротивление.

Ранее сегодня Минобороны РФ заявило, что ВСУ бросили в наступление под Бахмутом на Соледарском направлении более 1000 боевиков с 40 танками и другой техникой. Все атаки противника были отражены. Прорывов обороны армии России не допущено.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.