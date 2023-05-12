Офицер ЗВО заявил об отсутствии попыток Киева перейти в наступление из Харьковской области

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попыток Киева наступать из Харьковской области не наблюдается. ВСУ на этом направлении продолжают просто удерживать оборону. Такой информацией поделился командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Бай".

Фото: https://24tv.ua/ru/

"На нашем направлении противник находится в одном из населенных пунктов, в котором находится в подвалах домов и держит линию обороны. Он ведет огонь по нам, мы ведем огонь по противнику", — рассказал военный в разговоре с РИА Новости.

Офицер добавил, что ВСУ не делают попыток прорваться на этом направлении, и их поведение ничем не отличается от того, что было до этого.

Командир рассказал, что на украинской стороне происходят такие же процессы, как и на российской: имеет место ротация бойцов, их подвоз, слышна работа танков и артиллерии. Благодаря работе разведчиков ВС РФ удаётся ежедневно поражать указанные цели.

"Мы тут находимся, чтоб цели поражать и всегда в готовности не допустить прорыв на нашу территорию. Готовы перейти в наступление и выполнить задачу вышестоящего руководства", — добавил военный.

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