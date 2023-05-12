Попыток Киева наступать из Харьковской области не наблюдается. ВСУ на этом направлении продолжают просто удерживать оборону. Такой информацией поделился командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Бай".
"На нашем направлении противник находится в одном из населенных пунктов, в котором находится в подвалах домов и держит линию обороны. Он ведет огонь по нам, мы ведем огонь по противнику", — рассказал военный в разговоре с РИА Новости.
Офицер добавил, что ВСУ не делают попыток прорваться на этом направлении, и их поведение ничем не отличается от того, что было до этого.
Командир рассказал, что на украинской стороне происходят такие же процессы, как и на российской: имеет место ротация бойцов, их подвоз, слышна работа танков и артиллерии. Благодаря работе разведчиков ВС РФ удаётся ежедневно поражать указанные цели.
"Мы тут находимся, чтоб цели поражать и всегда в готовности не допустить прорыв на нашу территорию. Готовы перейти в наступление и выполнить задачу вышестоящего руководства", — добавил военный.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.