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Офицер ЗВО заявил об отсутствии попыток Киева перейти в наступление из Харьковской области

1:15
Силовые структуры

Попыток Киева наступать из Харьковской области не наблюдается. ВСУ на этом направлении продолжают просто удерживать оборону. Такой информацией поделился командир танкового батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Бай".

Офицер ЗВО заявил об отсутствии попыток Киева перейти в наступление из Харьковской области
Фото: https://24tv.ua/ru/

"На нашем направлении противник находится в одном из населенных пунктов, в котором находится в подвалах домов и держит линию обороны. Он ведет огонь по нам, мы ведем огонь по противнику", — рассказал военный в разговоре с РИА Новости.

Офицер добавил, что ВСУ не делают попыток прорваться на этом направлении, и их поведение ничем не отличается от того, что было до этого.

Командир рассказал, что на украинской стороне происходят такие же процессы, как и на российской: имеет место ротация бойцов, их подвоз, слышна работа танков и артиллерии. Благодаря работе разведчиков ВС РФ удаётся ежедневно поражать указанные цели.

"Мы тут находимся, чтоб цели поражать и всегда в готовности не допустить прорыв на нашу территорию. Готовы перейти в наступление и выполнить задачу вышестоящего руководства", — добавил военный.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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