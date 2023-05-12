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Секретарь СНБО Данилов: Киев хочет полностью завершить конфликт к зиме

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Силовые структуры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Киев намерен завершить вооружённое столкновение с Москвой к зиме 2023 года.

Секретарь СНБО Данилов: Киев хочет полностью завершить конфликт к зиме
Фото: Мilitaryarms

Как подчеркнул политик, Украина рассчитывает вернуть страну на границы 1991 года. По словам чиновника, ради этого ВСУ готовы сражаться сколько угодно.

"Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств", — отметил секретарь СНБО, передаёт Report.

Ранее Данилов заявил, что киевские власти не обязаны отчитываться перед кем-либо по поводу контрнаступления украинской армии.

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⚡️Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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