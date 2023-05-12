Секретарь СНБО Данилов: Киев хочет полностью завершить конфликт к зиме

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Киев намерен завершить вооружённое столкновение с Москвой к зиме 2023 года.

Фото: Мilitaryarms

Как подчеркнул политик, Украина рассчитывает вернуть страну на границы 1991 года. По словам чиновника, ради этого ВСУ готовы сражаться сколько угодно.

"Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств", — отметил секретарь СНБО, передаёт Report.

Ранее Данилов заявил, что киевские власти не обязаны отчитываться перед кем-либо по поводу контрнаступления украинской армии.

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