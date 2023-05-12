Российские журналисты сообщили, что в Луганске прогремели два взрыва. Над городом в районе завода замечены клубы дыма, подчеркнули в СМИ.
О происшествии рассказали в РИА Новости. В агентстве напомнили, что в пятницу, 12 мая, в ЛНР празднуют День республики. По информации СМИ, на место происшествия скоро прибудут силовики и сотрудники МЧС.
Корреспонденты "Русской Весны" заявили, что украинские военные нанесли удар по населённому пункту крылатыми ракетами. ВСУ запустили их из Краматорска, добавили журналисты. Предположительно, речь идёт о британских ракетах большой дальности Storm Shadow.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.