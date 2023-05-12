"Русская Весна": два взрыва в Луганске могли прогреметь из-за британских ракет Storm Shadow

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что в Луганске прогремели два взрыва. Над городом в районе завода замечены клубы дыма, подчеркнули в СМИ.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

О происшествии рассказали в РИА Новости. В агентстве напомнили, что в пятницу, 12 мая, в ЛНР празднуют День республики. По информации СМИ, на место происшествия скоро прибудут силовики и сотрудники МЧС.

Корреспонденты "Русской Весны" заявили, что украинские военные нанесли удар по населённому пункту крылатыми ракетами. ВСУ запустили их из Краматорска, добавили журналисты. Предположительно, речь идёт о британских ракетах большой дальности Storm Shadow.

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