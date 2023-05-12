РВ: появились кадры подхода подкреплений ВС РФ и их отступления под огнём ВСУ на флангах у Бахмута

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры вчерашнего наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на флангах у Бахмута (Артёмовска). На видео, снятом украинским дроном, момент подхода подкреплений армии России и их отступление под огнём врага у Берховки, сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, как два взвода пехоты заехали на грузовиках на позиции и сразу же были накрыты плотным огнём. Вероятно, не было поддержки в виде контрбатарейной борьбы, в итоге оба взвода отступили, потеряв одну автомашину"Урал". Судя по кадрам, отступили без потерь личного состава, прокомментировали видео авторы издания.

Ранее также были опубликованы кадры штурма российских позиций боевиками ВСУ на Соледарском направлении, где противник вчера попытался прорваться большими силами и потерял как минимум один танк "Леопард".