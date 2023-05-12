Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зятя Шойгу заметили недалеко от места удара в Луганске
Baijiahao: план Путина по защите экономики сработал — произошло то, чего США боялись более всего
Суд арестовал счета бывшего мужа Бородиной Курбана Омарова: хотел купить новой девушке квартиру в Дубае
Соседов объяснил, почему Пугачёвой не имеют права запретить приезжать в Россию
Политолог Белоконев рассказал о сложностях отправки мигрантов на передовую
Власти Мальты и Кипра отобрали "золотые паспорта" у россиян и членов их семей
Технический специалист Закарян назвал распространённые причины проблем с зарядкой телефона
"Русская Весна": два взрыва в Луганске могли прогреметь из-за британских ракет Storm Shadow
Канделаки заявила, что команда КВН из Украины развязала Третью мировую войну

РВ: появились кадры подхода подкреплений ВС РФ и их отступления под огнём ВСУ на флангах у Бахмута

0:58
Силовые структуры

В Сети появились кадры вчерашнего наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на флангах у Бахмута (Артёмовска). На видео, снятом украинским дроном, момент подхода подкреплений армии России и их отступление под огнём врага у Берховки, сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, как два взвода пехоты заехали на грузовиках на позиции и сразу же были накрыты плотным огнём. Вероятно, не было поддержки в виде контрбатарейной борьбы, в итоге оба взвода отступили, потеряв одну автомашину"Урал". Судя по кадрам, отступили без потерь личного состава, прокомментировали видео авторы издания.

Ранее также были опубликованы кадры штурма российских позиций боевиками ВСУ на Соледарском направлении, где противник вчера попытался прорваться большими силами и потерял как минимум один танк "Леопард".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов предположил новую версию исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Опухшие лапы у кошек: что делать в таких случаях Марина Лебедева Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
На Херсонское направление идёт громадная колонна военной техники
На Херсонское направление идёт громадная колонна военной техники
Последние материалы
Врач Ромасов предупредил о последствиях проживания около автомобильных дорог
Рост китайских автомобилей в России: взгляд на рыночный сдвиг
Мы здесь власть: американский конгрессмен заявил о праве властей США делать деньги из воздуха
Стильный кроссовер Uni-T от Changan отправляется в Россию: что мы знаем на данный момент
Трещина на фарах: как починить за небольшие деньги
Представляем новую Lada Vesta NG: доступна для покупки к концу мая
The Guardian: основное направление наступления ВСУ будет на юге, а не в Донбассе
Рост числа несчастных случаев в России: эксперты называют несколько факторов
Нарколог Шуров объяснил мешки под глазами Зеленского "приличным запоем"
Минобороны РФ: в Крыму при крушении вертолёта Ми-28 погибли два лётчика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников