Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный высказал своё отношение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову и Армии России, признав, что она уже нанесла и продолжает наносить значительный урон украинским войскам. Об этом главком ВСУ заявил в интервью журналисту Дмитрию Комарову 12 апреля, незадолго до своего странного исчезновения.
Залужный также назвал Герасимова "непредсказуемым" и сильным противником, которого должны уважать украинские военные, добавив при этом, что регулярно интересуется его точкой зрения. Главком также оценил уровень военной науки в России.
В том же интервью Залужный сделал резкое заявление о своих планах, сообщив, что собирается жёстко искоренять остатки советской армии в ВСУ.
Напомним, несколько дней назад появились слухи, что Залужного могли арестовать по приказу Зеленского или уничтожить российские военные.
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