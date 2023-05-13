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Главком ВС Украины Залужный назвал главу Генштаба ВС РФ Герасимова непредсказуемым врагом

1:02
Силовые структуры

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный высказал своё отношение к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову и Армии России, признав, что она уже нанесла и продолжает наносить значительный урон украинским войскам. Об этом главком ВСУ заявил в интервью журналисту Дмитрию Комарову 12 апреля, незадолго до своего странного исчезновения.

Главком ВС Украины Залужный назвал главу Генштаба ВС РФ Герасимова непредсказуемым врагом
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Залужный также назвал Герасимова "непредсказуемым" и сильным противником, которого должны уважать украинские военные, добавив при этом, что регулярно интересуется его точкой зрения. Главком также оценил уровень военной науки в России.

В том же интервью Залужный сделал резкое заявление о своих планах, сообщив, что собирается жёстко искоренять остатки советской армии в ВСУ.

Напомним, несколько дней назад появились слухи, что Залужного могли арестовать по приказу Зеленского или уничтожить российские военные.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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