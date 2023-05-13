В Asia Times назвали главную причину провала контрнаступления ВС Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Авторы китайского издания Asia Times раскрыли главную причину провала украинского контрнаступления. Эксперты считают, что оно обречено на неудачу из-за отсутствия фактора внезапности.

Фото: freeua.ru

При необходимости атаковать более сильного противника единственным способом достичь результата является внезапный удар, отметили обозреватели. По их мнению, варианты контрнаступления у вооружённых сил Украины (ВСУ) очень ограничены, и рассчитывать на эффект неожиданности в настоящее время трудно.

Авторы материала проанализировали два возможных варианта контрнаступления ВСУ с направлениями на юг и на восток и пришли к выводу, что российская армия готова встретить наступающие части в обоих случаях.

Также по прогнозу издания, в результате наступления погибнет "несколько сотен тысяч человек" с украинской стороны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.