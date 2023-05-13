Авторы китайского издания Asia Times раскрыли главную причину провала украинского контрнаступления. Эксперты считают, что оно обречено на неудачу из-за отсутствия фактора внезапности.
При необходимости атаковать более сильного противника единственным способом достичь результата является внезапный удар, отметили обозреватели. По их мнению, варианты контрнаступления у вооружённых сил Украины (ВСУ) очень ограничены, и рассчитывать на эффект неожиданности в настоящее время трудно.
Авторы материала проанализировали два возможных варианта контрнаступления ВСУ с направлениями на юг и на восток и пришли к выводу, что российская армия готова встретить наступающие части в обоих случаях.
Также по прогнозу издания, в результате наступления погибнет "несколько сотен тысяч человек" с украинской стороны.
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