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В Asia Times назвали главную причину провала контрнаступления ВС Украины

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Силовые структуры

Авторы китайского издания Asia Times раскрыли главную причину провала украинского контрнаступления. Эксперты считают, что оно обречено на неудачу из-за отсутствия фактора внезапности.

В Asia Times назвали главную причину провала контрнаступления ВС Украины
Фото: freeua.ru

При необходимости атаковать более сильного противника единственным способом достичь результата является внезапный удар, отметили обозреватели. По их мнению, варианты контрнаступления у вооружённых сил Украины (ВСУ) очень ограничены, и рассчитывать на эффект неожиданности в настоящее время трудно.

Авторы материала проанализировали два возможных варианта контрнаступления ВСУ с направлениями на юг и на восток и пришли к выводу, что российская армия готова встретить наступающие части в обоих случаях.

Также по прогнозу издания, в результате наступления погибнет "несколько сотен тысяч человек" с украинской стороны.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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