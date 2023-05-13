В администрации Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Хмельницкой области Украины повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба военной администрации региона.

Фото: Вадим Савицкий

По информации ведомства, к месту ЧП были направлены сотрудники оперативных служб. Власти Хмельницкой области пообещали предоставить подробную информацию об атаке позже. Отмечается, что из-за поражения критической инфраструктуры изменён график движения поездов.

"Объект находится вне населённых пунктов", — пояснили представители администрации в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли высокоточные удары по резервам и складам с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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