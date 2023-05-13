Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, а также одну американскую ракету ADM-160B для удара по Луганску 12 мая, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
При этом накануне в ведомстве заявили, что националисты ударили по городу с помощью украинского комплекса "Гром".
"По уточнённой информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела ВСУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", — пояснили эксперты.
В пятницу на территории Луганска прозвучали два мощных взрыва. После этого в районе промышленного предприятия были замечены клубы дыма.
Утром 13 мая на окраине города прогремел новый взрыв. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются, на месте ЧП работают специалисты оперативных служб.
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