Армия Украины при обстреле Луганска 12 мая применила ракеты англо-французского производства

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, а также одну американскую ракету ADM-160B для удара по Луганску 12 мая, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

При этом накануне в ведомстве заявили, что националисты ударили по городу с помощью украинского комплекса "Гром".

"По уточнённой информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела ВСУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", — пояснили эксперты.

В пятницу на территории Луганска прозвучали два мощных взрыва. После этого в районе промышленного предприятия были замечены клубы дыма.

Утром 13 мая на окраине города прогремел новый взрыв. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются, на месте ЧП работают специалисты оперативных служб.

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