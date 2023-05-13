Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог Гинзбург перечислил гражданам РФ пять продуктов, которые приводят к опасным болезням
РВ: в Павлограде и Хмельницком уничтожены гигантские склады с боеприпасами НАТО
Автолюбителям пригодится уксус в машине
Рекомендации врача-нарколога: оптимальная доза водки
РВ: появились новые кадры гигантского взрыва после удара "Герани" в Хмельницком
РВ: "Дорога смерти" под Артёмовском пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины
Сердечно-сосудистую систему и щитовидную железу стабилизируют орехи
РВ: Ми-8 и Су-34 ВКС России могли сбить ракетами НАТО класса "воздух-воздух"
Проблему с отсутствием ключа от "секреток" можно легко решить

Военный лётчик Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте российских ВКС

1:09
Силовые структуры

13 мая произошло крушение вертолёта Ми-8 в городе Клинцы. Кроме того, самолёт Су-34 упал в Брянской области. Заслуженный военный лётчик Владимир Попов допустил, что российский истребитель должен был нанести удар по объектам ВСУ, а вертолёт его подстраховывал.

Военный лётчик Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте российских ВКС
Фото: Вадим Савицкий

Украинские военные могли заранее узнать, какой район будет обстрелян, и подготовить зенитно-ракетный комплекс. По мнению лётчика, самолёт выполнял оперативно-тактическую задачу: нанесение удара по объектам скопления техники или личного состава.

"А вертолёт обеспечивал его подход и поисково-спасательное обеспечение, если вдруг что-то случится. Могли по ним вести огонь, их действительно сбивали зенитно-ракетными комплексами средней и большой дальности. Это могли быть С-300, на Украине такие комплексы есть. Может быть их оперативно доставили в какой-то район, зная, что здесь будут ВС РФ наносить удар по скоплению войск и техники", — поделился Попов с радиостанцией "Говорит Москва".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самолётопад на россии - над Брянской областью сбиты Ми-8, Су-34 и Су-35!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Концерты и гастроли: стало известно, какие украинские певицы продолжают выступать в России

Некоторые украинские артистки выступают в России.

РИАН составило список артистов с Украины, продолжающих выступать в России
Гастроэнтеролог назвал популярную специю, чайная ложка которой может разрушить печень
Не алкоголь: названы главные проблемы поражения печени
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Стало понятно, почему ВСУ устроили засаду на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Залужный сделал жёсткое заявление об украинской армии и пропал
ВС РФ ударили по Киеву неуязвимыми для ПВО Украины ракетами Х-22 — MWM
ВСУ бросили "Леопарды" в прорыв под Соледаром, один уничтожен
ВСУ бросили "Леопарды" в прорыв под Соледаром, один уничтожен
Последние материалы
РВ: в Павлограде и Хмельницком уничтожены гигантские склады с боеприпасами НАТО
Автолюбителям пригодится уксус в машине
Рекомендации врача-нарколога: оптимальная доза водки
РВ: появились новые кадры гигантского взрыва после удара "Герани" в Хмельницком
РВ: "Дорога смерти" под Артёмовском пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины
Сердечно-сосудистую систему и щитовидную железу стабилизируют орехи
РВ: Ми-8 и Су-34 ВКС России могли сбить ракетами НАТО класса "воздух-воздух"
Проблему с отсутствием ключа от "секреток" можно легко решить
BNE: Запад напрасно игнорирует важнейшую новость о планах России и её партнёров по БРИКС
Лимонная вода: простой рецепт с оригинальным вкусом и множеством полезных свойств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников