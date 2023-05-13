Военный лётчик Попов: ВС Украины могли сбить Су-34 и Ми-8, зная о маршруте российских ВКС

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

13 мая произошло крушение вертолёта Ми-8 в городе Клинцы. Кроме того, самолёт Су-34 упал в Брянской области. Заслуженный военный лётчик Владимир Попов допустил, что российский истребитель должен был нанести удар по объектам ВСУ, а вертолёт его подстраховывал.

Фото: Вадим Савицкий

Украинские военные могли заранее узнать, какой район будет обстрелян, и подготовить зенитно-ракетный комплекс. По мнению лётчика, самолёт выполнял оперативно-тактическую задачу: нанесение удара по объектам скопления техники или личного состава.

"А вертолёт обеспечивал его подход и поисково-спасательное обеспечение, если вдруг что-то случится. Могли по ним вести огонь, их действительно сбивали зенитно-ракетными комплексами средней и большой дальности. Это могли быть С-300, на Украине такие комплексы есть. Может быть их оперативно доставили в какой-то район, зная, что здесь будут ВС РФ наносить удар по скоплению войск и техники", — поделился Попов с радиостанцией "Говорит Москва".

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