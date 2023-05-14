Вашингтон может сломать планы Киева по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на Украину, заявили американские аналитики.
Администрация США пытается ускорить манёвр украинцев, но может сделать только хуже.
"Единственное, я думаю, что может все запороть, это оказание Западом сильного давления на Украину", — пишет Business Insider.
Как уточнили авторы, "пикантности" ситуации предаёт и то, что не все в Белом доме и Пентагоне считают, что Киев одержит безоговорочную победу при попытки прорвать российскую оборону.
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Украинские боевики устроили засаду на российскую авиагруппу из-за того, что не могут противостоять с помощью стандартных методов ПВО новой тактике ВКС РФ.