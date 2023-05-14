В США указали на новую причину провала контрнаступления Украины

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон может сломать планы Киева по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на Украину, заявили американские аналитики.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Администрация США пытается ускорить манёвр украинцев, но может сделать только хуже.

"Единственное, я думаю, что может все запороть, это оказание Западом сильного давления на Украину", — пишет Business Insider.

Как уточнили авторы, "пикантности" ситуации предаёт и то, что не все в Белом доме и Пентагоне считают, что Киев одержит безоговорочную победу при попытки прорвать российскую оборону.

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