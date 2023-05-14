В Киеве заявили, что ВСУ проводят "контрСВО" на территории России и попросили не удивляться: "А нас то за что?"
По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, темпы "контрСВО" будут только нарастать.
"Они (россияне. — Прим. ред.) искренне считают, что имели полное право атаковать нашу территорию, а когда это начинается у них, то они спрашивают: "А нас то за что?". Я скажу им так: смотрите, у вас там нет никакой войны, у вас там начинается "контрСВО" и оно будет только увеличивать объёмы", — заявил Подоляк.
Что конкретно подразумевает "контрСВО" он не уточнил, как и то, что имел в виду, говоря об "объёмах".
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