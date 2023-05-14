Баранец обратился к военкорам-паникёрам: "Рассчитано на обывателя-лоха!"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный обозреватель Виктор Баранец призвал военкоров в зоне спецоперации "не лгать народу" и не разгонять панику.

Фото: Telegram AB News

По словам обозревателя, многие вбросы Киева и Запада подхватываются в Сети и люди начинают паниковать. Кроме прочего, такая дезинформация вредит российской армии.

"Это всё рассчитано на обывателя-лоха! Вчера наши специалисты по информационным операциям заметили необыкновенный всплеск активности ЦИПСО — оно там просто взбесилось, — пояснил собеседник Общественной Службы Новостей. — Нужно крайне серьёзно относиться к каждому своему слову, если у тебя есть имя и узнаваемость! Если народ тебе верит — то не надо врать".

По словам Баранца, информация о контрнаступлении ВСУ и якобы прорывах российских линий обороны подхватили в панике узнаваемые военкоры, и граждане страны поверили.

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