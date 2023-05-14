Российские подразделения на линии боевого соприкосновения полностью контролируют трассу Н20 под Авдеевкой, сообщил боец группировки "Юг".
Контроль над дорогой позволяет просматривать позиции ВСУ на несколько километров, что лишает неприятеля возможности провезти неожиданную контратаку.
"В случае прорыва противника местность просматривается на много километров, и противнику очень тяжело прорваться", — пояснил военнослужащий изданию РИА Новости.
Любые попытки украинских сил выдвинуться вперёд пресекут миномёты, автоматические гранатомёты и расчёты противотанковых управляемых ракет, добавил он.
Ранее американский военный эксперт назвал четыре причины, по котором провалится ожидаемое контрнаступление ВСУ.
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