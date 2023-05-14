РИА Новости: ВС России установили огневой контроль над передвижениями ВСУ на трассе под Авдеевкой

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения на линии боевого соприкосновения полностью контролируют трассу Н20 под Авдеевкой, сообщил боец группировки "Юг".

Фото: youtube.com/BBC News Україна

Контроль над дорогой позволяет просматривать позиции ВСУ на несколько километров, что лишает неприятеля возможности провезти неожиданную контратаку.

"В случае прорыва противника местность просматривается на много километров, и противнику очень тяжело прорваться", — пояснил военнослужащий изданию РИА Новости.

Любые попытки украинских сил выдвинуться вперёд пресекут миномёты, автоматические гранатомёты и расчёты противотанковых управляемых ракет, добавил он.

Ранее американский военный эксперт назвал четыре причины, по котором провалится ожидаемое контрнаступление ВСУ.

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