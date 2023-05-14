МК: эксперты ISW из США сообщили о якобы успехах ВС Украины в районе Артёмовска ДНР

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Очередная сводка аналитиков Института изучения войны (ISW) из США гласит об успешном продвижении ВСУ под Артёмовском. Эксперт уточнили, что основывали свои выводы на заявлениях украинского командования.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/38051

Накануне спикер группировки "Восток" ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинским силам якобы удалось отбросить ВС РФ на почти 17 квадратных километров с Артёмовского направления.

В ISW подчеркнули, что пока невозможно "визуально подтвердить украинские успехи к юго-западу от Артёмовска или еще где-либо в районе Артёмовска".

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что имитировать продвижение ВСУ могли отдельные диверсионные группы противника, но никакого полномасштабного контрнаступления силы неприятеля не ведут.

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