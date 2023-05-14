Генерал ВСУ Сырский пообещал Зеленскому продолжить наступление и полностью окружить Бахмут

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский генерал Александр Сырский, командующий восточной группировкой ВСУ, пообещал Владимиру Зеленскому взять в кольцо российские подразделения в Артёмовске (Бахмуте).

Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Он заверил президента Украины, что российская армия будет отброшена от города, а находящиеся в населённом пункте бойцы ВС РФ попадут в "котёл", сообщает издание "Военное обозрение".

Крупная войсковая операция — это единственный способ восстановить снабжение ВСУ в Артёмовске для переброски оставшимся боевикам гарнизона дополнительных резервов и боеприпасов.

Ранее украинское командование уже сообщало об успехах на Артёмовском направлении, но американские военные эксперты уточнили, что доказательств продвижения ВСУ предоставлено не было.

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