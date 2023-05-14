Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Матвийчук: РФ хватит одного "Кинжала", чтобы к чёртовой матери снести Лондон и Storm Shadow
Власти Харькова: в результате атаки ВКС РФ повреждён объект транспортной инфраструктуры
РИА Новости: на Евровидении-2023 Украина пыталась обмануть Запад
В ГД РФ предложили организовать для бойцов СВО пожизненное бесплатное лечение
Табак приносит пользу в ремонте автомобиля
Удобрения и полив: ключевые правила ухода за сиренью
РИА Новости: Киев получил оружие, которое достанет до Москвы
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Рогозин: "Царские волки" создали мини-версию РСЗО "Град" и уничтожили из неё опорный пункт ВСУ

Генерал ВСУ Сырский пообещал Зеленскому продолжить наступление и полностью окружить Бахмут

0:51
Силовые структуры

Украинский генерал Александр Сырский, командующий восточной группировкой ВСУ, пообещал Владимиру Зеленскому взять в кольцо российские подразделения в Артёмовске (Бахмуте).

Генерал ВСУ Сырский пообещал Зеленскому продолжить наступление и полностью окружить Бахмут
Фото: https://t.me/ukraina_ru/134531

Он заверил президента Украины, что российская армия будет отброшена от города, а находящиеся в населённом пункте бойцы ВС РФ попадут в "котёл", сообщает издание "Военное обозрение".

Крупная войсковая операция — это единственный способ восстановить снабжение ВСУ в Артёмовске для переброски оставшимся боевикам гарнизона дополнительных резервов и боеприпасов.

Ранее украинское командование уже сообщало об успехах на Артёмовском направлении, но американские военные эксперты уточнили, что доказательств продвижения ВСУ предоставлено не было.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
"РВ": ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ "умными бомбами"
Стало понятно, почему ВСУ устроили засаду на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Черноморский флот выступает одним из важнейших козырей России
Четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и бомбардировщика Су-34 назвал эксперт
Командир "Ахмата": русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Командир "Ахмата": русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Последние материалы
РИА Новости: на Евровидении-2023 Украина пыталась обмануть Запад
В ГД РФ предложили организовать для бойцов СВО пожизненное бесплатное лечение
Генерал ВСУ Сырский пообещал Зеленскому продолжить наступление и полностью окружить Бахмут
Табак приносит пользу в ремонте автомобиля
Удобрения и полив: ключевые правила ухода за сиренью
РИА Новости: Киев получил оружие, которое достанет до Москвы
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Рогозин: "Царские волки" создали мини-версию РСЗО "Град" и уничтожили из неё опорный пункт ВСУ
Юрист Сапожникова объяснила гражданам в РФ, можно ли уезжать за границу во время военных сборов
МК: эксперты ISW из США сообщили о якобы успехах ВС Украины в районе Артёмовска ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников