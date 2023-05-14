Ходаковский заявил, что у ВС Украины появилась возможность расширить зону своего действия

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

13 мая произошло крушение вертолёта Ми-8 в городе Клинцы. Кроме того, самолёт Су-34 упал в Брянской области. Заместитель управления Росгвардии по ДНР, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прокомментировал произошедшее.

Фото: discover24.ru

Он отметил, что при существующих средствах ПВО пилотируемая авиация в полной мере себя не раскрывает. Ходаковский назвал крушение самолётов и вертолётов результатом появления у ВСУ возможности удлинять свои "руки".

Он не согласен с мнением о том, что сбитые воздушные судна находились в неположенном месте и были вынуждены войти в опасную зону. На передовой пилоты работают с безопасного расстояния, поэтому они поставят себя в уязвимое положение. Однако у ВСУ есть возможность расширить зону своего действия и вывести из строя самолёты, что и произошло в Брянской области, то есть воспользоваться ситуацией.

"За самолётами не часто, но за боевыми вертолётами всегда следует транспортный, чтобы подобрать экипаж в случае поражения машины. И то, что произошло в Брянской области, — результат не глупой ошибки, не низкой компетенции. Просто у противника появилась возможность удлинять свои "руки", — отметил эксперт.

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