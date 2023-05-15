МК: в подконтрольной ВСУ Константиновке упала британская высокоточная крылатая ракета Storm Shadow

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории подконтрольного киевскому режиму населённого пункта Константиновка упала крылатая ракета, летевшая в направлении ЛНР, сообщает издание "МК" со ссылкой на военных корреспондентов.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Репортёры также рассказали, что это не первый запуск украинскими боевиками высокоточных боеприпасов со стороны Краматорска.

"Не исключено, что потерпевшим крушение воздушным объектом является британская крылатая ракета Storm Shadow", — цитируют авторы материалы военкоров.

Ранее американский телеканал рассказал, что представители разведывательных структур в США больше не верят в победу Украины, но высказывают подобное мнение только за закрытыми дверями.

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