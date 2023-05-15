На территории подконтрольного киевскому режиму населённого пункта Константиновка упала крылатая ракета, летевшая в направлении ЛНР, сообщает издание "МК" со ссылкой на военных корреспондентов.
Репортёры также рассказали, что это не первый запуск украинскими боевиками высокоточных боеприпасов со стороны Краматорска.
"Не исключено, что потерпевшим крушение воздушным объектом является британская крылатая ракета Storm Shadow", — цитируют авторы материалы военкоров.
Ранее американский телеканал рассказал, что представители разведывательных структур в США больше не верят в победу Украины, но высказывают подобное мнение только за закрытыми дверями.
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