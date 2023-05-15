Оставшиеся в Артёмовске (Бахмуте) последние военнослужащие ВСУ прячутся в квартирах местных жителей от регулярных атак ВС РФ.
Украинский боевик снял на камеру телефона настоящий огненный дождь из зажигательных боеприпасов, которые российские силы обрушивают на позиции и технику неприятеля. Видео, записанное солдатом ВСУ, опубликовал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
По словам репортеров, зажигательными снарядами был уничтожен "не один пикап" противника.
Ранее военный эксперт представил доказательства, подтверждающие уничтожение склада ВСУ с британскими урановыми снарядами во время ракетной атаки на военную часть в Хмельницком.
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Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.