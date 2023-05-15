"РВ": солдаты ВСУ засели в квартирах и снимают, как на них льют пламя в Бахмуте

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Оставшиеся в Артёмовске (Бахмуте) последние военнослужащие ВСУ прячутся в квартирах местных жителей от регулярных атак ВС РФ.

Украинский боевик снял на камеру телефона настоящий огненный дождь из зажигательных боеприпасов, которые российские силы обрушивают на позиции и технику неприятеля. Видео, записанное солдатом ВСУ, опубликовал Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

По словам репортеров, зажигательными снарядами был уничтожен "не один пикап" противника.

Ранее военный эксперт представил доказательства, подтверждающие уничтожение склада ВСУ с британскими урановыми снарядами во время ракетной атаки на военную часть в Хмельницком.