Мэр Кулемзин заявил, что над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке сработали силы ПВО

Мэр Донецка Алексей Кулемзин проинформировал о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) над стадионом "Донбасс Арена", расположенном на территории города.

Фото: mil.ru

По его словам, специалисты экстренных служб выясняют подробности ЧП.

"Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию", — подчеркнул Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее обозреватель РИА Новости Андрей Коц сообщил, что под Донецком продолжаются позиционные бои, при этом российские подразделения постепенно продвигаются вперёд.

Как пояснил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин, бойцы РФ месяцами штурмуют занятые Вооружёнными силами Украины (ВСУ) посёлки на Донецком направлении. Он добавил, что националисты превращали их в свои укрепрайоны с 2014 года.

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