ТАСС: танк Leopard отступил после первого же выстрела ВС РФ в его сторону

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские танкисты впервые провели встречный бой с экипажем ВСУ на немецком танке Leopard. Однако боевая машина противника отступила после первого выстрела со стороны российской армии. Об этом рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным "Тигр".

Фото: wp-s.ru

Он отметил, что немецкий Leopard решил пойти в атаку, но русские танкисты сразу же направились навстречу противнику и совершили выстрел.

"Наша дежурная бронегруппа выдвинулась на прямую наводку. Наш экипаж первый открыл огонь, не попал, помешал рельеф местности. Он (Leopard. — Прим. ред.) это заметил и начал уходить, отступил", — рассказал танкист в беседе с ТАСС.

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