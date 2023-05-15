Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередную сводку ведения боевых действий на Украине. Эксперты отметили, что российская авиация стала более активной в последнее время. Всё чаще по военным объектам ВСУ наносятся массированные удары при помощи беспилотников и ракет.
Аналитики ISW полагают, что Россия начала новую воздушную кампанию в ходе спецоперации, целью которой является снижение способности Украины проводить контрнаступательные манёвры в ближайшей перспективе.
"С 19 апреля российские войска нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно в тыловых районах", — отмечается в сводке.
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