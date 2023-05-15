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ISW: ВКС РФ начали операцию по нейтрализации возможности наступления ВСУ

Силовые структуры

Аналитики американского института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередную сводку ведения боевых действий на Украине. Эксперты отметили, что российская авиация стала более активной в последнее время. Всё чаще по военным объектам ВСУ наносятся массированные удары при помощи беспилотников и ракет.

ISW: ВКС РФ начали операцию по нейтрализации возможности наступления ВСУ
Фото: goodfon.ru

Аналитики ISW полагают, что Россия начала новую воздушную кампанию в ходе спецоперации, целью которой является снижение способности Украины проводить контрнаступательные манёвры в ближайшей перспективе.

"С 19 апреля российские войска нанесли не менее 10 серий ударов по всей Украине, особенно в тыловых районах", — отмечается в сводке.

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СУЗДАЛЬЦЕВ: "Ждите ВС РФ на Западной Украине. Скоро"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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