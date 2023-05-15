Маргарита Симоньян считает, что "никогда в российской истории люди в погонах не оценивались так дешево".
Главред RT считает, что в нашей стране недооценивают людей в погонах.
"У нас генерал зарабатывает меньше, чем хозяин ларька. А его полковник зарабатывает меньше, чем продавщица в этом ларьке", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Симоньян отметила, что ей стыдно перед защитниками, которых в РФ так мало ценят.
Ранее Маргарита Симоньян высказалась об ударах дронов по Кремлю.
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Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.