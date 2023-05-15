РБК: военком Карелии Артемьев пригрозил аннулировать в Карелии бронь от мобилизации

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Карельский военком Андрей Артемьев осудил тех, кто выдаёт сотрудникам брони от мобилизации. Об этом он заявил на совещании в мэрии Петрозаводска.

Фото: ЛЕОН НИЛ/GETTY IMAGES

"Нахальству некоторых руководителей удивляюсь, когда бронируют дворника, грузчика, уборщика помещений. Вы что, с ума посходили все, что ли?" — приводит его слова РБК.

Он предупредил, что документы, касающиеся бронирования, будут отправлены на повторную доработку в массовом порядке. По словам Артемьева, не все понимают опасность, связанную с "сатаной, с которым мы столкнулись".

Артемьев призвал предприятия активнее рекламировать службу по контракту.

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