МК: полковник Хатылев объяснил, как ПВО удалось перехватить британскую ракету Storm Shadow

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны РФ заявило, что сегодня российские ПВО впервые сбили британскую ракету большой дальности Storm Shadow. Как это удалось сделать, рассказал "МК" экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

По его мнению, очевидно, что самолёты ВВС Украины были доработаны под применение этих ракет с помощью англичан заранее.

Эксперт объяснил, что у британской ракеты дозвуковая скорость, то есть это — обычная крылатая ракета. И российские военные давно отработали стрельбу по аналогам таких ракет комплексами С-300, С-400, "Бук-М3" на полигонах. Хотя нужны, конечно, определённые навыки и тренировка, добавил он.

По мнению собеседника издания, можно считать первую тренировку удачной. А в дальнейшем, можно будет говорить уже об уничтожении не одной такой ракеты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.