Минобороны РФ заявило, что сегодня российские ПВО впервые сбили британскую ракету большой дальности Storm Shadow. Как это удалось сделать, рассказал "МК" экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев.
По его мнению, очевидно, что самолёты ВВС Украины были доработаны под применение этих ракет с помощью англичан заранее.
Эксперт объяснил, что у британской ракеты дозвуковая скорость, то есть это — обычная крылатая ракета. И российские военные давно отработали стрельбу по аналогам таких ракет комплексами С-300, С-400, "Бук-М3" на полигонах. Хотя нужны, конечно, определённые навыки и тренировка, добавил он.
По мнению собеседника издания, можно считать первую тренировку удачной. А в дальнейшем, можно будет говорить уже об уничтожении не одной такой ракеты.
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Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.