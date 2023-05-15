Минобороны РФ сообщило подробности гибели полковника ВС РФ Вячеслава Макарова

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация о гибели командира 4-й мотострелковой бригады полковника Вячеслава Макарова с позывным "Барнаул"была опубликована Министерством обороны России в Telegram-канале. В видеоролике представлены подробности о происшествии.

Сообщается, что Макаров лично руководил боем вблизи населённого пункта Красное, где украинские военные пытались прорваться к Артёмовску. В заявлении российского оборонного ведомства отмечается, что противник не смог преодолеть оборону ВС РФ и понёс значительные потери, составляющие около 200 военнослужащих.

"К сожалению, отважный комбриг в этом бою погиб", — говорится в сообщении.