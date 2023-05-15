ВЗГЛЯД: Сивков объяснил, почему украинский танк Leopard отступил в бою в ДНР

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Константин Сивков объяснил, почему танк Leopard вооружённых сил Украины (ВСУ) не стал вступать в бой с российскими танкистами в ДНР. Ранее об этом рассказал командир батальона ВС РФ с позывным Тигр.

Фото: avto.goodfon.ru

По словам Сивкова, одиночные выезды танков не используются во время ведения полномасштабных боевых действий. И противник, вероятно, хотел таким способом вызвать огонь на себя и раскрыть расположение позиций подразделений ВС РФ.

Leopard мог бы и не пострадать за счёт брони в случае лобового попадания, но наши бойцы могли бы и не промахнуться, отметил аналитик в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он пояснил, что для ведения боевых действий должна быть сформирована штурмовая группа, которую усиливают одиночными танками, взводами из трёх-пяти машин или роты из 10-12 танков в зависимости от целей и задач операции.

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