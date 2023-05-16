РВ: российские войска заняли село Масютовка под Купянском

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие взяли под свой контроль село Масютовка на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили военкоры "Русской Весны" в Telegram-канале.

Фото: yakutsk.ru

Репортёры уточняют, что село почти полностью разрушено. В его штурме участвовали бойцы "Роты Z" ВС РФ.

Издание отметило, что противник окопался в этих руинах и на берегу реки Оскол. Позиции были атакованы российскими бойцами, боевикам вооружённых сил Украины нанесено поражение.

ВСУ предприняли несколько попыток безуспешных попыток контратаковать, заключили военкоры.

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