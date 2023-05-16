Российские военнослужащие взяли под свой контроль село Масютовка на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили военкоры "Русской Весны" в Telegram-канале.
Репортёры уточняют, что село почти полностью разрушено. В его штурме участвовали бойцы "Роты Z" ВС РФ.
Издание отметило, что противник окопался в этих руинах и на берегу реки Оскол. Позиции были атакованы российскими бойцами, боевикам вооружённых сил Украины нанесено поражение.
ВСУ предприняли несколько попыток безуспешных попыток контратаковать, заключили военкоры.
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Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".