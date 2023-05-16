Военный эксперт Тимошенко: ВСУ стараются лишить ВС России топлива и возможности передвигаться

С помощью атак на нефтезаводы и топливные базы в России Киев хочет лишить Вооруженные силы РФ возможности передвигаться, заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко.

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Военный эксперт напомнил, что современная боевая техника нуждается в большом количестве горючего и смазочных материалов, а ёмкости с ними на различных нефтебазах являются лёгкой мишенью для дронов противника.

"Если наши нефтебазы поджигают или взрывают, то мы лишаемся возможности двигаться до тех пор, пока не завезём куда-то и не организуем там хранение топлива", — пояснил Тимошенко в интервью изданию URA.RU.

Ранее стало известно, что на складе военной части ВСУ в Хмельницком, по которой 14 мая был нанесён удар высокоточными крылатыми ракетами, хранились снаряды с обеднённым ураном из Великобритании.

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