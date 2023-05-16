Военнослужащий ВС Украины "помог" бойцам ВС РФ подорвать блиндаж, забрав туда заминированный дрон

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский военнослужащий невольно "помог" российским солдатам ликвидировать блиндаж ВСУ в зоне специальной военной операции. Соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал "Военного дела".

Отмечается, украинский боевик нашёл рядом со своей позицией упавший беспилотник ВС РФ. Осмотрев "добычу", военный унёс его с собой в блиндаж.

Российские бойцы дождались нужного момента и дистанционно подорвали дрон. На беспилотнике находилась замаскированная взрывчатка.

Ранее сообщалось, что на Западной Украине появилась паника из-за взрыва снарядов с обеднённым ураном. Жители массово покидают регион.