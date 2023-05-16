Украинский военнослужащий невольно "помог" российским солдатам ликвидировать блиндаж ВСУ в зоне специальной военной операции. Соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал "Военного дела".
Отмечается, украинский боевик нашёл рядом со своей позицией упавший беспилотник ВС РФ. Осмотрев "добычу", военный унёс его с собой в блиндаж.
Российские бойцы дождались нужного момента и дистанционно подорвали дрон. На беспилотнике находилась замаскированная взрывчатка.
Ранее сообщалось, что на Западной Украине появилась паника из-за взрыва снарядов с обеднённым ураном. Жители массово покидают регион.
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