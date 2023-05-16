Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал Гуров: под главой ГУР Украины Будановым может "случайно" взорваться машина
Politico: власти Украины хотят получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы остановить РФ
Врио главы ДНР Денис Пушилин: фланги в Артёмовске усилены, ситуация там должна выровняться
Подозреваемых в похищении 15-летнего подростка доставили в отдел полиции в Челябинске
Вдова Николая Караченцова Поргина сообщила, что после травмы решила навсегда уйти из театра "Ленком"
Пользователи Twitter* раскритиковали слова президента Украины Зеленского о просьбе Путина
Mysl Polska: Зеленский попытается перейти все "красные линии" в случае угрозы поражения ВСУ
Бизнесмен Илон Маск считает, что американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество
Эксперты рассказали, как купить дешёвую "незамерзайку"

Военнослужащий ВС Украины "помог" бойцам ВС РФ подорвать блиндаж, забрав туда заминированный дрон

0:44
Силовые структуры

Украинский военнослужащий невольно "помог" российским солдатам ликвидировать блиндаж ВСУ в зоне специальной военной операции. Соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал "Военного дела".

Отмечается, украинский боевик нашёл рядом со своей позицией упавший беспилотник ВС РФ. Осмотрев "добычу", военный унёс его с собой в блиндаж.

Российские бойцы дождались нужного момента и дистанционно подорвали дрон. На беспилотнике находилась замаскированная взрывчатка.

Ранее сообщалось, что на Западной Украине появилась паника из-за взрыва снарядов с обеднённым ураном. Жители массово покидают регион.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Куда пропал танк "Армата", объяснил Дмитрий Рогозин

Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине
Военный эксперт Шурыгин заявил о необходимости второй волны мобилизации в войска ВС России
Нужна новая волна мобилизации — Шурыгин
С тобой всё кончено. Капут!: европейцы в ярости от слов Зеленского про Россию
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО
Всё равно не примут: актриса Тарасова считает, что Галкину* не суждено вернуться в Россию
"Хлопните дверью": Сафонов резко ответил на критику своего поста
"Хлопните дверью": Сафонов резко ответил на критику своего поста
Последние материалы
Вдова Николая Караченцова Поргина сообщила, что после травмы решила навсегда уйти из театра "Ленком"
Пользователи Twitter* раскритиковали слова президента Украины Зеленского о просьбе Путина
Mysl Polska: Зеленский попытается перейти все "красные линии" в случае угрозы поражения ВСУ
Бизнесмен Илон Маск считает, что американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество
Эксперты рассказали, как купить дешёвую "незамерзайку"
SHOT: боевики ВСУ обстреляли Белгородскую область фосфорными бомбами
RTN: спрос со стороны граждан РФ на отдых в Крыму резко упал в 2023 году
ВСУ: Россия выпустила по Украине ночью шесть "Кинжалов" и девять "Калибров"
Shot: на территории санатория МВД в Смоленской области упал квадрокоптер с двумя камерами
Китаевед Вавилов допустил заморозку конфликта на Украине в четвёртом квартале 2023 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников