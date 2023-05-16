МК: Хатылев объяснил, почему Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская ПВО в ночь на вторник впервые массированно применила в Киеве американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, но результат оказался плачевным для него. Об этом экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев в беседе с "МК".

Фото: armenianreport.com

В соцсетях появилось видео нешуточного боя, который разыгрался ночью. Судя по кадрам, после того, Patriot расстрелял свой боекомплект полностью, большой взрыв произошёл на том месте, откуда только что взлетали ракеты.

По словам Хатылева, "Пэтриот" работал в максимально возможном варианте боевого применения. При этом было значительно превышено время работы ЗРК, что и послужило причиной нанесения удара по нему.

Достаточно попадания двух-четырёх небольших снарядов, чтобы вывести из строя осколками зенитные управляемые ракеты на пусковой установке, антенное полотно приёмо-передающей станции и всё, что выше кабины боевого управления, объяснил эксперт.

Жизнь батареи ЗРК "Пэтриот" в бою составляет 2-3 минуты. У украинской ПВО отсутствует эшелонирование средств по высотам применения и зонам поражения, без которой американский комплекс просто дорогая игрушка, заключил собеседник издания.

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