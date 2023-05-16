Кнутов: наступления ВСУ не будет, если РФ нарастит удары по крупным складам на Украине

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву придётся сдвигать сроки контрнаступления или вовсе отменить подготовку к нему, если Вооружённые силы РФ продолжат уничтожать украинские склады с техникой, боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, армия России продолжает практику массированных атак на объекты ВСУ, ослабляя удар, который впоследствии может нанести противник. Как пояснил специалист, главными целями для российских войск становятся позиции зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), помещения с ракетами, мастерские по ремонту боевой техники и командные пункты Украины.

"Если будем наносить удары, аналогичные тому, что был нанесён в Хмельницком, когда большой склад с разными типами боеприпасов практически взлетел на воздух, контрнаступление ВСУ будет сорвано. При уничтожении двух-трёх подобных объектов в неделю, естественно, уже через какой-то небольшой период у Украины не будет ресурсов для начала наступательной операции", — подчеркнул собеседник издания.

В ночь на 16 мая российские военные нанесли самый массированный с начала СВО ракетный удар по критической инфраструктуре ВСУ, расположенной в Киеве. По данным военкоров "Русской весны", ВС России применили в ходе атаки "Кинжалы" и "Калибры".

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