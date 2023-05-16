Марков объяснил, почему в зоне СВО нет современных танков

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, почему армия РФ задействует старые советские танки в зоне СВО вместо современных образцов бронетехники.

Фото: Вадим Савицкий

Марков объяснил, что советские танки в зону СВО начали поставлять вовсе не потому, что в России нет современных танков.

"Не хватает снарядов самых массовых российских артиллерийских систем", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что советские танки используют не по назначению. Их приспособили под самоходные артиллеристские установки. Политический эксперт назвал такое решение вынужденным.

Марков уверен, что России не обойтись без военной мобилизации экономики.

Ранее Дмитрий Рогозин объяснил, почему на фронте не задействованы танки "Армата".

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