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Марков объяснил, почему в зоне СВО нет современных танков

0:51
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, почему армия РФ задействует старые советские танки в зоне СВО вместо современных образцов бронетехники.

Марков объяснил, почему в зоне СВО нет современных танков
Фото: Вадим Савицкий

Марков объяснил, что советские танки в зону СВО начали поставлять вовсе не потому, что в России нет современных танков.

"Не хватает снарядов самых массовых российских артиллерийских систем", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что советские танки используют не по назначению. Их приспособили под самоходные артиллеристские установки. Политический эксперт назвал такое решение вынужденным.

Марков уверен, что России не обойтись без военной мобилизации экономики.

Ранее Дмитрий Рогозин объяснил, почему на фронте не задействованы танки "Армата".

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Т-14 АРМАТА. Описание и ТТХ. Таких фишек нет ни у одного танка в МИРЕ!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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