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Политолог Ищенко разъяснил необходимость участия устаревших советских танков Т-55 в СВО

1:10
Силовые структуры

Старые советские танки Т-55 необходимы для усиления артиллерийской группировки Вооружённых сил России, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Политолог Ищенко разъяснил необходимость участия устаревших советских танков Т-55 в СВО
Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, эти боевые машины продолжают доставлять в зону проведения спецоперации. Он добавил, что российские военные успешно применяют танки Т-54/55 как самоходную артиллерию.

"Да, им, вероятно, будет трудно в борьбе с более современными западными танками, но эту борьбу будут вести другие машины", — отметил Ищенко в интервью "Военному делу".

Как пояснил эксперт, "Армата" и Т-90 смогут эффективно противостоять тяжёлой технике НАТО на Украине. Танки Т-55, судя по всему, будут использоваться для поражения опорных пунктов ВСУ, резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что российские солдаты на протяжении десяти часов отбивались от украинских боевиков, закрывшись в подбитом танке. После долгого боя военные вышли к товарищам, а затем были направлены в госпиталь.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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