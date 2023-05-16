Политолог Ищенко разъяснил необходимость участия устаревших советских танков Т-55 в СВО

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Старые советские танки Т-55 необходимы для усиления артиллерийской группировки Вооружённых сил России, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Фото: commons.wikimedia.org

По его словам, эти боевые машины продолжают доставлять в зону проведения спецоперации. Он добавил, что российские военные успешно применяют танки Т-54/55 как самоходную артиллерию.

"Да, им, вероятно, будет трудно в борьбе с более современными западными танками, но эту борьбу будут вести другие машины", — отметил Ищенко в интервью "Военному делу".

Как пояснил эксперт, "Армата" и Т-90 смогут эффективно противостоять тяжёлой технике НАТО на Украине. Танки Т-55, судя по всему, будут использоваться для поражения опорных пунктов ВСУ, резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что российские солдаты на протяжении десяти часов отбивались от украинских боевиков, закрывшись в подбитом танке. После долгого боя военные вышли к товарищам, а затем были направлены в госпиталь.

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