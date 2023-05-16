Читатели Exxpress высмеяли усовершенствованный ВСУ советский танк "Оплот"

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Украины пытаются продемонстрировать НАТО, что не зависят от регулярных поставок западных вооружений, поэтому недавно Киев объявил о намерении пополнить парк техники танками собственного производства "Оплот", передаёт Exxpress.

Фото: Министерство обороны Украины

Читатели издания, комментируя публикацию, порекомендовали украинскому руководству самостоятельно производить боевые машины и прекратить требовать их у Запада.

"Почему Украина выпрашивает боевые танки по всему миру?", — высказался один из подписчиков.

Другой комментатор напомнил, что вдобавок к танкам США и их союзники передают Киеву огромные суммы денег. Кроме того, пользователи раскритиковали внешний вид "Оплота".

"Сделали из кубиков Лего", — подчеркнул читатель.

Украинская армия приняла танк "Оплот" на вооружение ещё 14 лет назад, однако в стране до сих пор массово не производят эту технику.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил американские танки Abrams с детскими педальными машинками. По его словам, российские Т-72 во многом превосходят тяжёлое вооружение производства США.

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