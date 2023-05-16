МК: Кнутов проинформировал, почему ЗРК Patriot не может справиться с "Кинжалом" ВКС РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 16 мая произошла серия ракетных ударов по Киеву, нанесённых ВКС РФ. Известно, что один из двух американских ЗРК Patriot уничтожен. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете "МК" объяснил, почему стандартный американский комплекс не способен справиться с российскими "Кинжалами".

Фото: Kremlin.ru

"Если говорить об эффективности Patriot, то пока их пытаются преподнести как чудо-оружие, которое может работать даже по "Кинжалам", но это только фантазии Пентагона и киевских властей", — заявил Кнутов в беседе с "МК".

Он добавил, что снаряды ЗРК не могут соревноваться с крылатыми ракетами ВКС РФ в скорости. Единственным шансом сбить "Кинжалы" является получение от Вашингтона модификации PAC-3.

"Поражение Patriot PAC-3 происходит по принципу прямого попадания. Этого можно достичь только при наличии скоростных ракет", — объяснил Кнутов.

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