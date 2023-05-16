Глава ГУР Украины признал, что ведомство причастно к покушениям на известных россиян

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил об атаках на медийных личностей РФ.

Фото: klymenko-time.com

Руководитель Главного управления разведки рассказал о "достижениях" возглавляемого им управления.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", — объяснил Буданов.

На вопрос, стоит ли ГУР за покушением на Захара Прилепина, Буданов ответил неопределённо. Он заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Ранее Буданов пригрозил убивать русских в любой точке мира.

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