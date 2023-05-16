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Глава ГУР Украины признал, что ведомство причастно к покушениям на известных россиян

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Силовые структуры

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил об атаках на медийных личностей РФ.

Глава ГУР Украины признал, что ведомство причастно к покушениям на известных россиян
Фото: klymenko-time.com

Руководитель Главного управления разведки рассказал о "достижениях" возглавляемого им управления.

"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", — объяснил Буданов.

На вопрос, стоит ли ГУР за покушением на Захара Прилепина, Буданов ответил неопределённо. Он заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Ранее Буданов пригрозил убивать русских в любой точке мира.

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Кто и как пытался убить Захара Прилепина?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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