Шойгу прокомментировал отчёты Киева об уничтожении сверхзвуковых ракет "Кинжал"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, почему утверждение Киева о сбитых шести сверхзвуковых ракетах "Кинжал" не соответствует действительности.

Фото: mil.ru

Глава Минобороны РФ заверил, что Россия не запускала такое количество "Кинжалов", сколько ВСУ каждый раз якобы уничтожают.

"Число этих украинских перехватов в три раза больше, чем мы пускаем… Да и с типом ракет они всё время ошибаются. Потому и не попадают", — объяснил Шойгу.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что ночные взрывы в Киеве были самыми многочисленными с начала СВО.

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