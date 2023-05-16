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Шойгу прокомментировал отчёты Киева об уничтожении сверхзвуковых ракет "Кинжал"

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Силовые структуры

Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, почему утверждение Киева о сбитых шести сверхзвуковых ракетах "Кинжал" не соответствует действительности.

Шойгу прокомментировал отчёты Киева об уничтожении сверхзвуковых ракет "Кинжал"
Фото: mil.ru

Глава Минобороны РФ заверил, что Россия не запускала такое количество "Кинжалов", сколько ВСУ каждый раз якобы уничтожают.

"Число этих украинских перехватов в три раза больше, чем мы пускаем… Да и с типом ракет они всё время ошибаются. Потому и не попадают", — объяснил Шойгу.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что ночные взрывы в Киеве были самыми многочисленными с начала СВО.

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Авиационный ракетный комплекс «Кинжал»
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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