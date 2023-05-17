На протяжении ночи воздушная тревога на Украине то включается, то выключается. По сообщению военных аналитиков, российская авиация заходит с моря на Незалежную.
Известно, что тревога ревёт:
"Стратегическая авиация заходит на Украину с моря: Ту-22М3 выпускают ракеты, тревога охватывает страну. Вторая волна ракет после удара флота несётся к четырём целям", — передаёт "Русская весна".
Сообщается о взрывах в Херсоне.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.