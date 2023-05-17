"РВ": Тревога сводит с ума Украину. Стратегическая авиация ВС РФ заходит с моря

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На протяжении ночи воздушная тревога на Украине то включается, то выключается. По сообщению военных аналитиков, российская авиация заходит с моря на Незалежную.

Фото: Youtube

Известно, что тревога ревёт:

в Днепропетровской,

Харьковской,

Полтавской,

в подконтрольных Киеву Донецкой и Запорожской областях.

"Стратегическая авиация заходит на Украину с моря: Ту-22М3 выпускают ракеты, тревога охватывает страну. Вторая волна ракет после удара флота несётся к четырём целям", — передаёт "Русская весна".

Сообщается о взрывах в Херсоне.

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