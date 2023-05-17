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"РВ": Тревога сводит с ума Украину. Стратегическая авиация ВС РФ заходит с моря

0:39
Силовые структуры

На протяжении ночи воздушная тревога на Украине то включается, то выключается. По сообщению военных аналитиков, российская авиация заходит с моря на Незалежную.

"РВ": Тревога сводит с ума Украину. Стратегическая авиация ВС РФ заходит с моря
Фото: Youtube

Известно, что тревога ревёт:

  • в Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • в подконтрольных Киеву Донецкой и Запорожской областях.

"Стратегическая авиация заходит на Украину с моря: Ту-22М3 выпускают ракеты, тревога охватывает страну. Вторая волна ракет после удара флота несётся к четырём целям", — передаёт "Русская весна".

Сообщается о взрывах в Херсоне.

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"История войны как поле для манипуляций". Е.Ю.Спицын на канале Правда.ру в программе "Интервью
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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