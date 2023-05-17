Войска ВС РФ захватили позиции ВСУ и выбили польских наёмников под Кременной

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военкоры "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии РФ. В районе Сватово — Кременная идут ожесточённые сражения.

Фото: ryazan.life

В ходе наступательной операции штурмовики группировки "Центр" захватили очередную посадку Вооружённых сил Украины. Её боевики киевского режима прозвали "Америкой". По словам российских военнослужащих, там находились польские наёмники.

Наступательные операции ВС РФ в районе Сватово — Кременная продолжаются.

Ранее сообщалось, почему ЗРК Patriot не может справиться с "Кинжалом" ВКС РФ.

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