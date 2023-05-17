Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военкоры "Русской Весны" сообщили об очередном успехе армии РФ. В районе Сватово — Кременная идут ожесточённые сражения.
В ходе наступательной операции штурмовики группировки "Центр" захватили очередную посадку Вооружённых сил Украины. Её боевики киевского режима прозвали "Америкой". По словам российских военнослужащих, там находились польские наёмники.
Наступательные операции ВС РФ в районе Сватово — Кременная продолжаются.
Ранее сообщалось, почему ЗРК Patriot не может справиться с "Кинжалом" ВКС РФ.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.