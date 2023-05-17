РВ: на Украине замечена большая колонна американской бронетехники на пути к фронту

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики продолжают публикацию роликов с полученными от НАТО и США бронемашинами. Целью их является демонстрация своих сил и попытки психологического давления перед грядущим наступлением. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На новом видео в кадр попали бронеавтомобили Oshkosh M-ATV и топливозаправщики, которые движутся по трассе в неизвестном месте. Всего замечено не менее 30 единиц техники.

Ранее военный эксперт Константин Сивков объяснил, почему танк Leopard ВСУ не стал вступать в бой с российскими танкистами в ДНР.