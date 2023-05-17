Украинские боевики продолжают публикацию роликов с полученными от НАТО и США бронемашинами. Целью их является демонстрация своих сил и попытки психологического давления перед грядущим наступлением. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На новом видео в кадр попали бронеавтомобили Oshkosh M-ATV и топливозаправщики, которые движутся по трассе в неизвестном месте. Всего замечено не менее 30 единиц техники.
Ранее военный эксперт Константин Сивков объяснил, почему танк Leopard ВСУ не стал вступать в бой с российскими танкистами в ДНР.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.