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Кива: в результате воздушной атаки на Киев 16 мая уничтожены два ЗРК Patriot и два IRIS-T

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Силовые структуры

В результате воздушной атаки на Киев 16 мая уничтожено два американских зенитных ракетных комплекса Patriot и две немецких системы IRIS-T. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Кива: в результате воздушной атаки на Киев 16 мая уничтожены два ЗРК Patriot и два IRIS-T
Фото: ya.ru

По словам источника, в Киеве вчера весь день шли разбирательства, как так получилось, что делать дальше и кого назначать виноватым. Пока решили возложить вину на девушку, которая выложила в Сеть снятое из окна видео работы ПВО.

Однако киевские руководители во главе с Зеленским боятся, что русская ракета может прилететь и за ними, заключил бывший нардеп в своём Telegram-канале.

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Что такое Кинжал и на что он способен?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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