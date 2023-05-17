Кива: в результате воздушной атаки на Киев 16 мая уничтожены два ЗРК Patriot и два IRIS-T

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате воздушной атаки на Киев 16 мая уничтожено два американских зенитных ракетных комплекса Patriot и две немецких системы IRIS-T. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: ya.ru

По словам источника, в Киеве вчера весь день шли разбирательства, как так получилось, что делать дальше и кого назначать виноватым. Пока решили возложить вину на девушку, которая выложила в Сеть снятое из окна видео работы ПВО.

Однако киевские руководители во главе с Зеленским боятся, что русская ракета может прилететь и за ними, заключил бывший нардеп в своём Telegram-канале.

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