В результате воздушной атаки на Киев 16 мая уничтожено два американских зенитных ракетных комплекса Patriot и две немецких системы IRIS-T. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
По словам источника, в Киеве вчера весь день шли разбирательства, как так получилось, что делать дальше и кого назначать виноватым. Пока решили возложить вину на девушку, которая выложила в Сеть снятое из окна видео работы ПВО.
Однако киевские руководители во главе с Зеленским боятся, что русская ракета может прилететь и за ними, заключил бывший нардеп в своём Telegram-канале.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.