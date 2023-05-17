Глава ГУР Украины Буданов подтвердил, что Киев работает с российскими оппозиционерами

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оппозиционеры помогают Киеву готовить теракты на территории РФ.

Фото: klymenko-time.com

По его словам, такие люди предоставляют украинскому руководству ценную информацию. При этом он отказался раскрывать имена оппозиционеров, с которыми сотрудничает киевский режим.

"Это же понятно абсолютно", — подчеркнул Буданов в эфире украинского канала ISLND TV, отвечая на вопрос о взаимодействии с российской оппозицией.

Ранее глава ГУР Украины признал, что ведомство причастно к покушениям на известных граждан РФ. Кроме того, недавно он пригрозил "убивать русских" по всему миру.