Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оппозиционеры помогают Киеву готовить теракты на территории РФ.
По его словам, такие люди предоставляют украинскому руководству ценную информацию. При этом он отказался раскрывать имена оппозиционеров, с которыми сотрудничает киевский режим.
"Это же понятно абсолютно", — подчеркнул Буданов в эфире украинского канала ISLND TV, отвечая на вопрос о взаимодействии с российской оппозицией.
Ранее глава ГУР Украины признал, что ведомство причастно к покушениям на известных граждан РФ. Кроме того, недавно он пригрозил "убивать русских" по всему миру.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.