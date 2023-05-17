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Глава ГУР Украины Буданов подтвердил, что Киев работает с российскими оппозиционерами

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Силовые структуры

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оппозиционеры помогают Киеву готовить теракты на территории РФ.

Глава ГУР Украины Буданов подтвердил, что Киев работает с российскими оппозиционерами
Фото: klymenko-time.com

По его словам, такие люди предоставляют украинскому руководству ценную информацию. При этом он отказался раскрывать имена оппозиционеров, с которыми сотрудничает киевский режим.

"Это же понятно абсолютно", — подчеркнул Буданов в эфире украинского канала ISLND TV, отвечая на вопрос о взаимодействии с российской оппозицией.

Ранее глава ГУР Украины признал, что ведомство причастно к покушениям на известных граждан РФ. Кроме того, недавно он пригрозил "убивать русских" по всему миру.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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